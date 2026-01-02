Fiorentina-Cremonese, Kean in dubbio: Vanoli valuta l’impiego
Kean e il rientro a ridosso della sfida
La Fiorentina prepara la sfida contro la Cremonese con un’incognita pesante. Moise Kean è tornato in gruppo solo nelle ultime ore, dopo alcuni giorni di assenza non legati a problemi fisici ma a motivi familiari. L’attaccante parlerà oggi con Paolo Vanoli, chiamato a valutare non solo la condizione atletica, ma anche quella mentale in vista di una partita delicata al Franchi.
Le scelte di Vanoli tra titolarità e panchina
Avendo saltato gran parte della preparazione settimanale, Kean resta in dubbio. L’ipotesi più prudente porta verso una partenza dalla panchina, con un eventuale ingresso a gara in corso. Non è però esclusa la titolarità, qualora il confronto con l’allenatore restituisse sensazioni positive. La decisione verrà presa solo a ridosso del match.
Numeri e rendimento stagionale
Dopo una stagione 2024/2025 da protagonista, chiusa con 19 reti in Serie A, il rendimento di Kean è calato. Quattro gol in sedici presenze raccontano un’annata complicata, specchio delle difficoltà collettive della Fiorentina, fanalino di coda del campionato con appena 9 punti.
Mercato e fiducia del club
Nonostante le critiche, la Fiorentina non sembra intenzionata a mettere Kean sul mercato. La dirigenza crede ancora nel suo potenziale, convinta che una ripresa della squadra possa rilanciarne anche il rendimento. Intanto è attesa l’ufficialità di Manor Solomon, operazione che amplia le soluzioni offensive ma non cambia la centralità dell’attaccante italiano nel progetto viola.