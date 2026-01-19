 Salta al contenuto
Fiorentina, Coppola idea per la difesa

Raffaele Campo
2 min
Diego Coppola

FIORENTINA COPPOLA – Ceduto Viti alla Sampdoria, che lo ha ufficializzato sabato, la Fiorentina è alla ricerca di un nuovo innesto in difesa. Sfumato di fatto Radu Dragusin, i viola starebbero pensando a Diego Coppola, alla prima stagione al Brighton. A riferirlo è Sky Sport.

Fino a questo momento, il classe 2003 sta trovando poco spazio con la maglia dei Seagulls: solo 5 presenze in campionato e due da titolare. Non sarebbe quindi da escludere un suo ritorno nel massimo campionato italiano.

FIORENTINA COPPOLA – Il giocatore è alla prima esperienza in Inghilterra, dopo che aveva mostrato ottime qualità con la maglia del Verona, con cui aveva conquistato anche la Nazionale.

 

