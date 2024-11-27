Fiorentina, con de Gea c’è un patto verbale per il rinnovo

FIORENTINA DE GEA RINNOVO – In pochissimo tempo, David De Gea ha conquistato Firenze e la Fiorentina. Il portiere spagnolo, 34 anni e in viola da questa estate dopo un anno da svincolato, sta facendo letteralmente la differenza.

Inevitabile che la dirigenza toscana voglia blindare il portiere. E infatti, secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, tra le parti ci sarebbe già un accordo non scritto che prevederebbe l’esensione automatica del contratto annuale sottoscritto alcuni mesi fa.

FIORENTINA DE GEA RINNOVO – Nel dettaglio, questa intesa verbale potrebbe divenire formale già a gennaio, con il prolungamento del contratto fino al 2026 e con l’ingaggio di 1,2 milioni annui che sarebbe raddoppiato. Questo anche per evitare ipotetiche sirene di mercato.

