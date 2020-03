Fiorentina, Commisso: “Orgoglioso del lavoro svolto, qualcosa a questo Paese andava reso” FIORENTINA COMMISSO – Rocco Commisso, presidente della Fiorentina è intervenuto ai microfoni Sky Sport. Queste le parole nel suo intervento: “La cosa giusta da fare è aiutare tutti i cittadini di Firenze, della Toscana e i nostri giocatori. E’ un dovere, aiutiamo quelli che lavorano, sono contentissimo di quello che stiamo facendo. Ringrazio Ribery per la sua donazione, abbiamo trovato a Firenze la nostra casa, è nostro dovere ritornare qualcosa a questo Paese”. Commisso è negli Stati Uniti: “La situazione in America non è grave come in Italia ma sono cinque giorni a casa con la mia famiglia e siamo isolati. Stiamo cominciando a far lavorare tutti da casa, mio figlio Giuseppe è cinque giorni chiuso in hotel a Firenze, così come Barone. Voglio raccomandare a tutti, per favore state a casa per limitare il rischio di contrarre questa malattia”. Su Iachini: “Ho parlato con lui, con Pradè e Barone, voglio bene a tutti. Sono molto orgoglioso del lavoro fatto, loro sanno che sono vicino a loro“. Oltre a Dusan Vlahovic, come comunicato dal club viola, gli altri giocatori positivi al COVID-19 in seguito a prova tampone sono Patrick Cutrone, German Pezzella e il fisioterapista Stefano Dainelli.

