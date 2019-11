Fiorentina, Commisso: “Montella avrà tempo, ci manca una vittoria per la media più alta”

FIORENTINA COMMISSO –Rocco Commisso, presidente della Fiorentina ha risposto ai cronisti presenti sulla situazione viola. Le sue parole:

“Guardiamo non solo oggi ma negli ultimi dieci anni: ci manca una partita, tre punti per arrivare alla media più alta degli ultimi dieci anni. Quello che ho detto il primo giorno lo ripeto, non ho detto che voglio la Champions. A Cagliari la Fiorentina non mi è piaciuta affatto, la vittoria poteva essere a Verona, invece no. Sono qui per aiutare, ho detto che bisogna dare un pochino di tempo. Montella? Avrà tempo, assolutamente“.

