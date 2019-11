Fiorentina, Commisso: “Infrastrutture fondamentali, voglio restituire qualcosa. Lavoriamo per stare in alto”

FIORENTINA COMMISSO – Rocco Commisso, presidente della Fiorentina ha ribadito le sue ambizioni e la sua volontà nel potenziare i viola a tutto tondo. Queste le sue dichiarazioni principali ai microfoni Sky Sport:

“C’è chi ha comprato ed è rimasto qualche mese ma nessuno ha annunciato un centro sportivo che sarà fra i migliori. La più bella cosa è che mai Firenze lo ha mai avuto, dieci campi minimo, due stadi e una foresteria. Sono venuto in Italia per ritornare qualcosa all’Italia per quello che ha fatto per me. Le infrastrutture sono importantissime, dal primo giorno ho detto che senza incassi non si può comprare“.

Commisso conclude: “L’intenzione nostra è portare la Fiorentina più in alto, ma ci vuole tempo. Con il centro sportivo più punti? E’ la speranza“.

La Fiorentina giocherà sabato 30 novembre alle 20.45, posticipo casalingo contro il Lecce.

OLTRE A “FIORENTINA, COMMISSO…”, LEGGI, ANCHE, AD ESEMPIO:

Verona, Setti: “Tutto l’Hellas sta crescendo ma grandi meriti a Juric, non bisogna mollare. Il mercato…”

Inter Lukaku: “Ieri altri cori razzisti, intervenga la Uefa”

Roma: L’importanza di crescere con Paulo Fonseca

Tommasi: “Napoli, attento: le multe possono avere ripercussioni sul rendimento dei calciatori”

Bonucci presenta il suo libro dal titolo “Il mio amico Leo”

Champions, l’Italia torna bella: en plein ancora possibile

Champions League: qualificate e squadre ancora in corsa

Genoa, Agudelo: “Ecco come mi piace giocare in campo”

Genoa, Sturaro: “Motta ci dà sicurezza, il mio gol è stata una liberazione”

Lavezzi si ritira :” Voglio godermi i miei figli”

Lazio, Immobile a DAZN: “Spero di chiudere qui la mia carriera”

Napoli – Liverpool, Ancelotti: “Ambiente più sereno di quanto si dica”

Luis Jimenez: “Correa può ancora migliorare. Kulusevski? Meglio che finisca la stagione al Parma” – ESCLUSIVA EC

Kouamè, il comunicato del Genoa: rottura del legamento crociato

Serie B, 13a giornata: Chievo vs Entella, volano Benevento e Pordenone