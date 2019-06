Fiorentina, Commisso la rende Americana, cifre e dettagli del progetto

La Fiorentina con Commisso diventa a stelle e strisce, due ore a parlare della viola, del calcio italiano ma anche di Cosmos e di New York. E’ arrivata la stretta di mano tra Diego Della Valle e Commisso nella sala riunioni della Tod’s a CorsoVenezia. Operazione chiusa per 170 Milioni di Euro. L’annuncio dell’ufficialità arriverà solo dopo aver completato diverse pratiche burocratiche. Serata per gli americani dedicata ad analizzare i dati di bilancio del club viola.

Finisce l’era Della Valle

Dopo 17 anni finire l’era Della Valle, la Fiorentina Americana riparte da una salvezza arrivata negli ultimi minuti di campionato, sicuramente dovrà esserci una rivoluzione e Commisso vuole iniziare fin da subito. Incontro nel fine settimana con l’amministrazione comunale per il progetto stadio e della Cittadella. Alzare il fatturato per reinvestire, questo è lo spirito o il sogno americano, come si vuole interpretare sempre nel rispetto del fair-play finanziario.

Barone punto di partenza dei Viola.

Si riparte da Barone, punto di riferimento che mastica calcio da tempo. Siciliano, sbarcato negli Usa a 7 anni, ha lavorato per un

istituto bancario e da anni svolge una funzione vicina a quella di direttore tecnico nei New York Cosmos. Pantaleo Corvino non verrà riconfermato e anche Montella, reduce da una cattiva stagione probabilmente è in bilico.

Panchina, Montella o partirà il toto allenatori?

Per la panchina si parla di Gattuso ma alle porte c’è anche Spalletti o la stessa riconferma dell’aeroplanino. La società vorrebbe tenere stretto il gioiello Chiesa, ma da stamattina forti sono le voci di un approdo alla Juventus, come potete leggere qui.

Seguiranno sviluppi sulla situazione della società Toscana e dei tam tam della panchina.