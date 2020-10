Fiorentina, Commisso: “Chiesa? delusi dal comportamento”

FIORENTINA COMMISSO CHIESA – Non si placano le polemiche sul trasferimento di Chiesa alla Juventus. Infatti dopo le parole del DS Pradè sono arrivate, prontamente, quelle del numero uno viola Rocco Commisso.

Il presidente della Fiorentina ha parlato in merito alla vicenda, in occasione della presentazione del nuovo centro sportivo del suo Club, rilasciando un’intervista ai microfoni di Sky Sport:

“Dopo un anno di Italia ho capito che non posso tenere giocatori legati a me se il loro desiderio è quello di andare via. Datemi del tempo, non farò come Yonghong al Milan che spese 300 milioni per poi dichiarare bancarotta. Io farò le cose con calma.”

Ha speso poi parole in merito alla cessione eccellente di Federico Chiesa:

“Siamo rimasti male per il comportamento della famiglia Chiesa, ricordo che un anno fa lo aspettai fuori dal bus. Nessuno di noi ha ancora ricevuto una chiamata o un messaggio da Federico e non lo meritiamo. Abbiamo perso Chiesa, ma abbiamo la nuova chiesa qui al centro sportivo come ha voluto mia moglie (ride, ndr)”.

