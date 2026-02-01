Fiorentina, colpo in difesa: in arrivo Rugani dalla Juventus

La Fiorentina ha trovato il rinforzo tanto cercato per la difesa. Nelle ultime ore del mercato invernale, il club viola ha perfezionato l’acquisizione di Daniele Rugani dalla Juventus. L’operazione, come confermato da fonti autorevoli tra cui Sky Sport, si concretizza con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto.

Secondo i dettagli riportati da TMW, il prestito fino al termine della stagione avrà un costo per la Fiorentina di 500.000 euro. Alla scadenza, il diritto di riscatto fissato a 2 milioni di euro si trasformerà in obbligo se la squadra viola si sarà garantita la salvezza matematica in Serie A. Un accordo che tutela il club toscano da eventuali rischi futuri.

Un riscatto personale per Rugani dopo anni ai margini

Per Daniele Rugani, 31 anni, il trasferimento a Firenze rappresenta l’opportunità di ritrovare continuità dopo un lungo periodo ai margini alla Juventus. Sotto le guide di Igor Tudor prima e Luciano Spalletti poi, il difensore centrale non è mai riuscito a entrare stabilmente nei piani dei tecnici bianconeri, rimanendo relegato a un ruolo di comprimario e soffrendo anche per alcuni infortuni muscolari.

Nella Fiorentina di Paolo Vanoli, che nelle ultime uscite ha mostrato diverse fragilità in fase difensiva, Rugani potrà ambire a ritrovare minutaggio e fiducia. Il tecnico viola vede in lui un difensore di esperienza in Serie A, in grado di portare solidità al reparto e di fungere da leader per i compagni.

Una mossa a basso rischio e ad alto potenziale

L’operazione viene considerata dalla dirigenza viola una mossa intelligente e a basso rischio. Se la salvezza sarà raggiunta, il costo totale di 2,5 milioni di euro per un difensore del calibro di Rugani sarà considerato un affare. In caso contrario, il club avrà pagato una cifra modesta per tamponare un’emergenza.

Per la Juventus, invece, la cessione permette di ottimizzare la rosa e liberare un ingaggio, anche se con un potenziale introito limitato. Con questo colpo di mercato, la Fiorentina spera di aver dato una svolta decisiva alla propria campagna di salvezza, puntando sull’esperienza di un difensore che ha vinto tutto in Italia e che ora cerca il rilancio.