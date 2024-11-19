Fiorentina, Colpani: “Palladino mi ha trasformato, su Kean…”
FIORENTINA COLPANI – Alla prima stagione alla Fiorentina, Andrea Colpani ha parlato sulle colonne de La Gazzetta dello Sport di questa sua prima annata in viola.
Così il fantasista: “Mi trovo bene, vado in centro a piedi in una città stupenda. Il Viola Park è unico. Più si va bene più la piazza si scalda e questo mi piace. Chiaro, torno meno a casa, vedo meno gli amici, ma i miei vengono a tutte le partite e si fermano a dormire“.
FIORENTINA COLPANI – Prosegue: “Io pupillo di Palladino? Non mi pesa, anzi è un motivo per dare il 110% per lui e la Fiorentina. Il mister vive per questo, ha una fame incredibile, vuole allenare e vincere. Mi ha trasformato a Monza. Facevo la mezzala, Palladino mi ha portato più vicino alla porta, mi lascia libero di tentare la giocata e mi aiuta in difesa, perché prima di tutto non dobbiamo prendere gol. Quando ha saputo di venire a Firenze, mi ha chiesto se mi facesse piacere… Gli ho detto ‘mister, ha carta bianca’. Non smetterò mai di ringraziarlo“.
Continua: “Il gruppo è unito? Arriviamo la mattina e non c’è voglia di tornare a casa, c’è la sala giochi. Il tennistavolo con Bove che sta raggiungendo i livelli di Donati al Monza… Cavalchiamo l’onda, ma stando con i piedi per terra. Abbiamo meno individualità, ma mentalità e unione. L’Inter è la più forte di tutte, il Napoli un’insidia, come l’Atalanta di Gasp che può essere la più tosta rivale dei nerazzurri“.
Infine: “Kean? Lo dicono i numeri, non io. È fortissimo. E qui ha trovato l’ambiente giusto in tutti i sensi“.
