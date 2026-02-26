Fiorentina choc contro lo Jagiellonia, Kean salva ai supplementari

Incubo al Franchi

Serata da brividi al Franchi: la Fiorentina, forte dello 0-3 dell’andata, si fa travolgere dallo Jagiellonia e rischia un’eliminazione che avrebbe avuto del clamoroso in Conference League. I tempi regolamentari si chiudono sul 3-0 per i polacchi, risultato che ristabilisce la parità complessiva e trascina la sfida ai supplementari.

Protagonista assoluto è Mazurek. L’attaccante firma una tripletta devastante: al 23’ sblocca il match, raddoppia prima dell’intervallo e al 49’ completa l’opera gelando il pubblico viola. La squadra di Paolo Vanoli appare smarrita, incapace di reagire con lucidità.

La svolta ai supplementari

Nel momento più delicato emergono nervi ed esperienza. L’ingresso di David de Gea, decisivo con alcuni interventi, tiene in vita i viola. La partita si incattivisce, fioccano i cartellini e la tensione si taglia con il coltello.

Al 106’ arriva la scossa: Nicolò Fagioli trova il varco giusto e riaccende lo stadio. Lo Jagiellonia accusa il colpo. Allo scadere del secondo tempo supplementare, al 114’, è Moise Kean a chiudere i conti con la rete che vale la qualificazione. Inutile il 2-4 finale di Pelmard.

Qualificazione con più ombre che luci

La Fiorentina vola agli ottavi, ma la prestazione contro lo Jagiellonia lascia interrogativi. Una squadra che ambisce ad arrivare in fondo alla competizione non può concedersi blackout simili. La qualificazione è salva, il campanello d’allarme resta acceso.