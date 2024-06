Dopo Giacomo Bonaventura, secondo e terzo saluto per la Fiorentina che via social ringrazia Alfred Duncan e Gaetano Castrovilli, tutti a fine contratto. Sono già diversi i cambiamenti a centrocampo per i viola del nuovo mister Raffaele Palladino.

La società toscana ha salutato anche i giocatori a fine prestito: Arthur, Maxime Lopez, Belotti e Faraoni.

