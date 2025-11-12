Fiorentina, caso Dodò: smette di seguire il club sui social
Fiorentina, Dodò alimenta dubbi sul futuro con un gesto social
Momento delicato in casa Fiorentina. Dopo settimane già caratterizzate da risultati altalenanti, un nuovo episodio ha acceso il dibattito attorno al club viola: Dodò ha smesso di seguire su Instagram il profilo ufficiale della società. Un gesto apparentemente banale, ma che nel calcio moderno spesso anticipa movimenti di mercato o tensioni interne.
Né il giocatore né la Fiorentina hanno rilasciato commenti ufficiali, ma la decisione del terzino brasiliano ha inevitabilmente alimentato le speculazioni su un possibile malumore. Alcuni tifosi interpretano il gesto come il segnale di un addio imminente, magari già nella finestra di gennaio.
Contratto lungo, ma rendimento sotto le aspettative
Il contratto di Dodò con la Fiorentina scade il 30 giugno 2027, ma la società dovrà valutare attentamente il suo futuro nelle prossime settimane. In questa stagione di Serie A, il laterale brasiliano ha collezionato 11 presenze senza gol né assist, rimediando invece due ammonizioni.
Il rendimento inferiore alle attese, unito a un rapporto che sembra incrinarsi, apre scenari incerti. La sensazione è che il club viola stia già riflettendo su come gestire una situazione che potrebbe evolversi rapidamente.
