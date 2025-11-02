Fiorentina, caos totale: la soluzione potrebbe essere Giuntoli

Anthony Ferrara · Pubblicato il 2 Novembre 2025

Cristiano Giuntoli, DS attualmente svincolato dopo l’esperienza alla Juventus, potrebbe essere in pole nelle gerarchie della Fiorentina

GIUNTOLI FIORENTINA – A Firenze regna il caos. Ai deludenti risultati della squadra allenata da Stefano Pioli, si sono aggiunte le dimissioni di Daniele Pradè. Nel corso della giornata di ieri, infatti, l’ex Direttore Sportivo ha presentato sul tavolo dei vertici societari una lettera con la quale non intendeva più proseguire il proprio percorso in viola. Diverse le ragioni che hanno condotto alla rottura definitiva tra le parti, con l’ex dirigente finito sul banco degli imputati eretto dai tifosi dei gigliati sin dalla passata stagione, nel momento in cui aveva proposto di rinnovare il contratto di Raffaele Palladino. Come se non bastasse, la scelta di affidare il ruolo all’ex tecnico del Milan, Stefano Pioli, non sta convincendo gran parte del tifo organizzato, con la squadra viola costretta a considerare le gare contro Lecce e Genoa quali sfide salvezza di una stagione che appare già molto complicata.

Cristiano Giuntoli, l’ultima idea della Fiorentina per la risalita

Così, la società viola sta studiando le migliori soluzioni per ristrutturare i vertici dirigenziali e uscire da un vortice di negatività che sembra riguardare anche i migliori calciatori della rosa, Moise Kean su tutti. Il centravanti della Nazionale ha siglato appena una rete in questo campionato, con il gioco della squadra che non ne esalta le caratteristiche da vero 9. Stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina starebbe seriamente valutando il profilo di Cristiano Giuntoli, ex Direttore Sportivo della Juventus e attualmente svincolato dopo l’interruzione del matrimonio, in anticipo rispetto le premesse, con la Vecchia Signora.

Fiorentino di nascita, l’ex dirigente del Napoli potrebbe attribuire quella scossa all’ambiente anche dal punto di vista della personalità. L’ultima esperienza bianconera è andata nettamente al di sotto delle aspettative, ma Rocco Commisso – attualmente negli States e lontano dalle dinamiche viola – potrebbe optare per la scelta forte e affidare il futuro allo stesso Giuntoli. Ore decisive a Firenze.