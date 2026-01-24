Fiorentina-Cagliari, probabili formazioni e dove vederla

Nel sabato della 22ª giornata di Serie A, il Franchi ospita Fiorentina-Cagliari, gara che mette in palio punti pesanti per obiettivi diversi. La Fiorentina vuole restare agganciata al treno europeo, mentre il Cagliari cerca continuità e solidità per allontanarsi dalle zone calde della classifica.

Le scelte di Vanoli

In casa Fiorentina, resta in forte dubbio Moise Kean, ancora alle prese con un problema alla caviglia. Paolo Vanoli, considerando anche l’infortunio muscolare di Fabiano Parisi, valuta soluzioni alternative in attacco: pronti Manor Solomon e Roberto Piccoli per completare il reparto offensivo insieme ad Albert Gudmundsson. A centrocampo cerca conferme Cher Ndour, ma attenzione alla concorrenza dei nuovi innesti Giovanni Fabbian e Marco Brescianini. La difesa sarà guidata da Marin Pongracic, con David De Gea a presidiare i pali.

Le idee di Pisacane

Nel Cagliari, Fabio Pisacane sembra orientato a puntare sulla coppia offensiva composta da Sebastiano Esposito e Semih Kilicsoy, con Zito Luvumbo e Gennaro Borrelli pronti a subentrare. In mezzo al campo conferma per Luca Mazzitelli, affiancato da Gianluca Gaetano e Michel Adopo. Sugli esterni agiranno Marco Palestra e Adam Obert, mentre in difesa potrebbe rivedersi il recuperato Gabriele Zappa.

Fiorentina-Cagliari, le probabili formazioni

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Solomon, Ndour, Mandragora, Gudmundsson; Piccoli. All. Vanoli

CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Mazzitelli, Obert; Esposito, Gaetano; Kilicsoy. All. Pisacane

Dove vedere Fiorentina-Cagliari

Fiorentina-Cagliari si giocherà alle ore 18 a Firenze e sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, disponibile su smart tv e dispositivi mobili. Una sfida da seguire con attenzione.