Fiorentina-Cagliari, Pisacane: “Scontro diretto ma la realtà è un’altra; serve gara impeccabile. Gaetano…”

Fabio Pisacane ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta del Cagliari contro la Fiorentina, ventiduesima giornata di Serie A 2025/26. Le dichiarazioni principali dell’allenatore rossoblù:

“Quando vinci (in riferimento alla vittoria casalinga sulla Juventus), significa al netto dell’avversario che le cose hanno funzionato, l’idea sarebbe quella di non muovere niente ma ogni partita ha una storia a sé e dove possiamo correggere qualcosina, lo faremo come sempre. Sulemana e Dossena hanno parlato entusiasmo, sono ritornati a casa, era importante mettere gente che non ha bisogno di tempo per inserirsi, conoscono tutto del centro sportivo; hanno alzato il livello degli allenamenti, sono giocatori importanti che possono darci ulteriori frecce nell’arco. Siamo in fiducia, questa è una partita importante e l’abbiamo preparata come sempre. Come la squadra era conscia dopo una battuta d’arresto e non bisognava deprimersi, così oggi mi auguro la squadra non si esalti. Abbiamo chiaramente in testa il nostro percorso, consapevoli he ogni partita è una battaglia“.

La Fiorentina: “La classifica dice uno scontro diretto, la realtà è un’altra. La Fiorentina è forte, organico importante allestita per le prime posizioni, ha uno stato emotivo particolare, dal punto di vista calcistico è in fiducia, l’umore un po’ li ha segnati. Dobbiamo fare una gara impeccabile. Sfidare Vanoli è un motivo di grande orgoglio, ha più esperienza di me, ha lavorato con un maestro come Conte. Ogni partita che passa mi rendo conto dove sono e la responsabilità che devo fronteggiare, sarà un piacere conoscerlo di persona”.

Il mercato: “C’è un confronto quotidiano, qualora dovessimo intervenire, non stravolgendo ma un pezzettino in più per completare il puzzle. Ho a che fare con un gruppo sano“.

La posizione di Gaetano: “Ci offre una ulteriore soluzione, ha le caratteristiche che il play deve avere, il calcio dentro. Si vede in quel ruolo, ne abbiamo parlato spesso. Non è una genialata, altri lo avevano immaginato lì“.

Prati e poi l’attacco: “Ci sono delle chiacchierate, il mercato è dinamico. Ringrazio la società che mi ha accontentato con Sulemana e Dossena; siamo vigili“.

Pisacane conclude: “I tifosi hanno potuto acquistare i biglietti solo ieri? Bisogna assolutamente rivedere alcune cose; organizzarsi diventa dura, abbiamo bisogno dei nostri tifosi, felici di abbracciarli“.

Qui il video della conferenza integrale pubblicato sui canali ufficiali del club isolano.