Fiorentina-Cagliari, dopo la Juventus c’è il bis dei rossoblù: colpo da tre punti
E’ uno scontro diretto salvezza ma solo sulla carta quello tra Fiorentina e Cagliari, come sottolineato da Fabio Pisacane alla vigilia della trasferta rossoblù e i suoi, in un buon momento psico-fisico si confermano dopo la vittoria casalinga contro la Juventus.
Nel primo tempo, è il colpo di testa vincente di Kilicsoy a sbloccare il match: la Fiorentina dell’ex Piccoli, invece, trova Caprile che al solito mette l’impronta nel match con il suo contributo non inosservato.
Nella ripresa, ottima ripartenza che porta subito al raddoppio di Marco Palestra, al suo primo in Serie A. Il Cagliari gioca in scioltezza e sono diverse le ripartenze molto pericolose per i toscani ma al 73′ il gol di Brescianini porta un finale in equilibrio.
Nei minuti successivi, comprensibili sforzi della Fiorentina, Mina e la difesa salvano il risultato e i tre punti che valgono molto, oltre al +8 sulla coppia terzultima, in questo momento Fiorentina e Lecce. Al 95′, parata di De Gea su Borrelli ad evitare il terzo gol.
Nel prossimo turno, Cagliari-Hellas Verona e Napoli-Fiorentina con i viola impegnati prima in Coppa Italia martedì, avversario il Como.