Fiorentina, caccia al nuovo tecnico: Vanoli e Palladino in corsa
Foto © Stefano D’Offizi
La Fiorentina studia il dopo Pioli
Dopo la separazione ufficiale con Stefano Pioli, la Fiorentina ha avviato il processo di selezione per individuare il nuovo allenatore. La società viola, intenzionata a non prendere decisioni affrettate, ha scelto di affidare temporaneamente la panchina a Daniele Galloppa, che guiderà la squadra anche nella sfida di Conference League contro il Mainz e nella successiva trasferta di Marassi contro il Genoa.
Galloppa a interim, poi la scelta definitiva
Il club vuole sfruttare questo periodo per valutare attentamente i candidati e analizzare ogni dettaglio prima della scelta definitiva. La dirigenza viola, infatti, intende garantire continuità e stabilità al gruppo in una fase delicata della stagione, evitando di compromettere il rendimento in campionato e in Europa.
Vanoli, Palladino e D’Aversa restano in corsa
Tra i profili più caldi ci sono Paolo Vanoli e Raffaele Palladino, due tecnici giovani e con idee moderne, entrambi apprezzati per il gioco propositivo e la capacità di valorizzare i talenti. Roberto D’Aversa, indicato come favorito nei giorni scorsi, resta in corsa ma con qualche margine in meno rispetto agli altri.
Sul tavolo restano anche le ipotesi Marco Giampaolo e Alessandro Nesta, valutate ma non ancora approfondite. La Fiorentina riflette: la scelta del nuovo tecnico sarà cruciale per dare una direzione chiara al progetto viola 2025-26.
LEGGI ANCHE:
- Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
- Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
- Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
- Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
- Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
- Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
- Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
- Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
- Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
- Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
- Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo