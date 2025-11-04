Fiorentina, caccia al nuovo tecnico: Vanoli e Palladino in corsa

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 5 Novembre 2025

La Fiorentina studia il dopo Pioli

Dopo la separazione ufficiale con Stefano Pioli, la Fiorentina ha avviato il processo di selezione per individuare il nuovo allenatore. La società viola, intenzionata a non prendere decisioni affrettate, ha scelto di affidare temporaneamente la panchina a Daniele Galloppa, che guiderà la squadra anche nella sfida di Conference League contro il Mainz e nella successiva trasferta di Marassi contro il Genoa.

Galloppa a interim, poi la scelta definitiva

Il club vuole sfruttare questo periodo per valutare attentamente i candidati e analizzare ogni dettaglio prima della scelta definitiva. La dirigenza viola, infatti, intende garantire continuità e stabilità al gruppo in una fase delicata della stagione, evitando di compromettere il rendimento in campionato e in Europa.

Vanoli, Palladino e D’Aversa restano in corsa

Tra i profili più caldi ci sono Paolo Vanoli e Raffaele Palladino, due tecnici giovani e con idee moderne, entrambi apprezzati per il gioco propositivo e la capacità di valorizzare i talenti. Roberto D’Aversa, indicato come favorito nei giorni scorsi, resta in corsa ma con qualche margine in meno rispetto agli altri.

Sul tavolo restano anche le ipotesi Marco Giampaolo e Alessandro Nesta, valutate ma non ancora approfondite. La Fiorentina riflette: la scelta del nuovo tecnico sarà cruciale per dare una direzione chiara al progetto viola 2025-26.

