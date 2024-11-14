Fiorentina, Biraghi può partire a gennaio
FIORENTINA BIRAGHI GENNAIO – Dopo otto anni, con in mezzo una stagione in prestito all’Inter, Cristiano Biraghi potrebbe lasciare la Fiorentina.
Da quando infatti in viola c’è Robin Gosens, l’esterno sta trovando poco spazio, e di tale situazione non sarebbe affatto soddisfatto. Per Palladino è una seconda scelta.
FIORENTINA BIRAGHI GENNAIO – Così, secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, a gennaio il giocatore di 32 anni potrebbe chiedere la cessione al fine di trovare più spazio e continuità.
