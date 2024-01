FIORENTINA-BELOTTI, LA ROMA DICE SÌ ALL’IPOTESI PRESTITO – La Fiorentina e Andrea Belotti sono sempre più vicini. Come riporta la redazione di TuttoMercatoWeb, la Roma ha accettato l’offerta del prestito oneroso avanzata dai Viola per assicurarsi le prestazioni del Gallo fino a fine stagione.

L’affare, che negli scorsi giorni pareva essersi arenato, ora vede la luce in fondo al tunnel. A sbloccare lo stallo ci ha pensato la dirigenza del club toscano. La Fiorentina infatti ha deciso che l’operazione Belotti può concludersi con o senza l’addio di Nzola. In precedenza, la ferma volontà dell’angolano nel restare a Firenze aveva bloccato l’approdo del Gallo. Ora, l’attaccante giallorosso può sperare in una rinascita nella sua prima avventura in Toscana.

La dirigenza viola ha deciso di mettere comunque sul mercato Mbala Nzola e attendere nuove offerte per l’ex Spezia. Nel mentre, Vincenzo Italiano continuerà a puntare su di lui come riserva, attendendo gli sviluppi del multiforme mercato invernale.

