Mercato Fiorentina: Belotti a gennaio? Il Gallo potrebbe lasciare il Torino già in inverno

E’ un inizio di stagione tormentato per diverse squadre sul fronte giocatori in scadenza o scontenti. A partire da Dusan Vlahovic, che non rinnoverà con la Fiorentina, fino ad arrivare al ‘Gallo’ Andrea Belotti, in scadenza di contratto con il Torino e con un futuro ancora incerto.

MERCATO FIORENTINA: SCAMBIO AMRABAT-BELOTTI CON IL TORINO?

Come riporta Fantacalcio.it, la Viola non perde tempo. Dopo aver annunciato l’addio alle speranze per il rinnovo dell’attaccante serbo, il club gigliato si muove per un sostituto importante anche a gennaio. Secondo quanto scrive oggi La Nazione, Rocco Commisso avrebbe intenzione di affrettare i tempi per giocare d’anticipo. La società toscana cerca una punta, e il primo nome per il mercato di gennaio sarebbe quello di Andrea Belotti, obiettivo di calciomercato anche del Milan. La Fiorentina potrebbe spuntarla, infatti, anticipando la propria mossa durante la finestra di riparazione invernale inserendo il cartellino di Amrabat nelle trattative.

A differenza di Vlahovic, la scadenza del contratto del Gallo è fissata a fine anno. Per tale motivo i granata hanno tutto l’interesse a venderlo prima di perderlo a zero. Le alternative del club viola sono Jovic del Real Madrid, anche con la formula del prestito secco stile Odriozola, e Borja Mayoral che resta di proprietà degli spagnoli.

