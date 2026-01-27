Fiorentina all’assalto: Disasi del Chelsea è il primo obiettivo

La sconfitta in Coppa Italia contro il Como non distoglie la Fiorentina dai suoi piani di mercato. Anzi, accelera la ricerca di un rinforzo di peso per la difesa, un reparto ridotto all’osso dopo le cessioni di Pablo Marí e Mattia Viti. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il nome in cima alla lista del club viola, guidato dal nuovo presidente Giuseppe “Joe” Commisso, è Axel Disasi, il difensore centrale francese del Chelsea.

Il giocatore, 27 anni, è ormai considerato un vero e proprio fuori rosa a Stamford Bridge. Né sotto Enzo Maresca né con il suo successore Liam Rosenior, Disasi ha collezionato una sola presenza ufficiale in questa stagione, diventando uno dei primi candidati alla cessione nella squadra londinese. Una situazione che la Fiorentina intende sfruttare per risolvere una propria criticità.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Una difesa da ricostruire, un obiettivo a portata di mano

La necessità di un centrale di esperienza e qualità è diventata prioritaria a Firenze. Dopo i tentativi andati a vuoto per Diego Coppola del Brighton, per l’ex Udinese Jaka Bijol e per Rodrigo Becão, la dirigenza viola ha intensificato le ricerche.

Axel Disasi rappresenta un’opportunità concreta. Il difensore, che ha anche origini congolesi, è stato attivamente proposto a diversi club di Serie A nelle scorse settimane, tra cui Milan, Roma e Napoli, senza trovare l’accordo. La Fiorentina sembra ora la destinazione più probabile, anche grazie alla riapertura di uno “slot” per i prestiti in uscita da parte del Chelsea, dopo i rientri di Aaron Anselmino e David Datro Fofana.

La giornata decisiva per l’affare

Come confermato da Sky Sport, la giornata di mercoledì 28 gennaio sarà cruciale per capire la fattibilità dell’operazione. I tecnici viola apprezzano le caratteristiche fisiche e l’esperienza di Disasi in Ligue 1 e in Premier League. Il giocatore, dal canto suo, avrebbe tutto l’interesse a trovare minutaggio e fiducia in vista dei prossimi impegni.

L’ipotesi più probabile rimane quella di un prestito secco fino a fine stagione, con il Chelsea che contribuirebbe a coprire parte dell’ingaggio del calciatore. Un’operazione a basso rischio per la Fiorentina, che avrebbe così modo di testare il difensore in vista di un possibile riscatto estivo.

Ti potrebbe interessare Dopo Kolo Muani, la Juve mira a Biereth e Beto per Spalletti Calciomercato News

Per Axel Disasi, sarebbe la possibilità di rilanciare una carriera momentaneamente in stallo. Per la Fiorentina, l’arrivo di un elemento del suo calibro potrebbe rappresentare la svolta per dare solidità a un reparto che, in questa stagione, ha mostrato diverse lacune. La partita si gioca ora sui dettagli economici.