Fiorentina alla prova AEK Atene: formazioni e dove vederla

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 27 Novembre 2025 · Aggiornato il 27 Novembre 2025

Fiorentina in cerca di risposte europee

La Fiorentina arriva alla notte di Conference League con la necessità di ritrovare fiducia: il gruppo di Paolo Vanoli non ha ancora conquistato una vittoria in Serie A, e il match contro l’AEK Atene può offrire una scossa tanto attesa. Serve ordine, continuità e quella lucidità che fin qui è mancata nei momenti decisivi.

Il tecnico viola valuta qualche correzione senza snaturare l’idea di gioco. Spazio a David De Gea tra i pali, mentre in difesa si va verso il trio Comuzzo, Marí e Ranieri. Sugli esterni agiranno Fortini e Parisi, con un centrocampo giovane ma intraprendente formato da Ndour, Nicolussi Caviglia e Fazzini. In avanti il tandem Gudmundsson–Dzeko garantisce qualità e presenza fisica.

Le mosse dell’AEK Atene

L’AEK Atene si presenta al Franchi con un impianto solido e un undici ben strutturato dal tecnico greco. Tra i titolari ci saranno Strakosha, Moukoudi e Relvas, mentre in mediana agiranno Koita, Pineda e Grujic, con Marin a supporto del duo offensivo Mantalos–Jovic. Una squadra che ama chiudere gli spazi, punire in transizione e sfruttare gli inserimenti dei centrocampisti.

Fiorentina-AEK Atene, le probabili formazioni

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marí, Ranieri; Fortini, Ndour, Nicolussi C., Fazzini, Parisi; Gudmundsson, Dzeko.

AEK ATENE (4-3-1-2): Strakosha; Rota, Moukoudi, Relvas, Penrice; Koita, Pineda, Grujic; Marin; Mantalos, Jovic.

Dove vedere il match

Fiorentina AEK Atene, con calcio d’inizio alle ore 21:00, sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport, disponibile tramite app per smart tv, console PlayStation e Xbox e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

