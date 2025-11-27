Fiorentina alla prova AEK Atene: formazioni e dove vederla
Fiorentina in cerca di risposte europee
La Fiorentina arriva alla notte di Conference League con la necessità di ritrovare fiducia: il gruppo di Paolo Vanoli non ha ancora conquistato una vittoria in Serie A, e il match contro l’AEK Atene può offrire una scossa tanto attesa. Serve ordine, continuità e quella lucidità che fin qui è mancata nei momenti decisivi.
Il tecnico viola valuta qualche correzione senza snaturare l’idea di gioco. Spazio a David De Gea tra i pali, mentre in difesa si va verso il trio Comuzzo, Marí e Ranieri. Sugli esterni agiranno Fortini e Parisi, con un centrocampo giovane ma intraprendente formato da Ndour, Nicolussi Caviglia e Fazzini. In avanti il tandem Gudmundsson–Dzeko garantisce qualità e presenza fisica.
Le mosse dell’AEK Atene
L’AEK Atene si presenta al Franchi con un impianto solido e un undici ben strutturato dal tecnico greco. Tra i titolari ci saranno Strakosha, Moukoudi e Relvas, mentre in mediana agiranno Koita, Pineda e Grujic, con Marin a supporto del duo offensivo Mantalos–Jovic. Una squadra che ama chiudere gli spazi, punire in transizione e sfruttare gli inserimenti dei centrocampisti.
Fiorentina-AEK Atene, le probabili formazioni
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marí, Ranieri; Fortini, Ndour, Nicolussi C., Fazzini, Parisi; Gudmundsson, Dzeko.
AEK ATENE (4-3-1-2): Strakosha; Rota, Moukoudi, Relvas, Penrice; Koita, Pineda, Grujic; Marin; Mantalos, Jovic.
Dove vedere il match
Fiorentina AEK Atene, con calcio d’inizio alle ore 21:00, sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport, disponibile tramite app per smart tv, console PlayStation e Xbox e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.
LEGGI ANCHE:
- Fiorentina, Vanoli: “Motivato dalla sfida, sono stato diretto con i ragazzi”
- Lewandowski-Milan, contatti avviati: Ibrahimovic spinge per il colpo
- Oscar verso il ritiro: il centrocampista del São Paulo a rischio salute
- Zidane scioglie l’enigma per il futuro: “Tornerò presto”; la squadra…
- Juve, Comolli: “Vlahovic? C’è un accordo, ne parleremo in estate”
- Atlético Madrid punta Lookman: offerta da 60 milioni all’Atalanta
- Sassuolo, Palmieri: “Berardi è una bandiera. Matic? Un campione”
- Infortunio Suzuki, il Parma perde il proprio portiere per mesi: l’esito
- Inter e Milan su Gila: derby di mercato per il difensore della Lazio
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Napoli, Conte vuole Mainoo: trattativa col Manchester United aperta
- Dominik Szoboszlai, il Liverpool prepara il rinnovo per blindarlo
- Inter, occhi su Joel Ordoñez: monitorato in Champions League