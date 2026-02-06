Fiorentina, accordo con l’Aris Salonicco per Kouamè: i dettagli
L’avventura di Christian Kouamè con la maglia della Fiorentina è giunta al capolinea. L’ivoriano è stato già molto vicino a lasciare i viola nel corso degli ultimi giorni di mercato, quando il Verona aveva quasi chiuso l’affare in prestito, ma, come riportato dallo stesso club toscano in un comunicato ufficiale, la trattativa è sfumata a causa della mancata intesa riguardo l’obbligo di riscatto.
FIORENTINA, È FATTA PER LA CESSIONE DI KOUAMÈ ALL’ARIS SALONICCO
Secondo quanto riportato da Sky Sport, Kouamè lascerà comunque la Fiorentina: infatti, è fatta per il passaggio del classe ’97 all’Aris Salonicco, club greco che ha voluto fortemente il giocatore e ha intensificato i contatti con la viola nel corso della notte per chiudere l’affare. L’ex Genoa e Carpi è atteso in Grecia già in giornata per sottoporsi alle visite mediche di rito e firmare il nuovo contratto.
