FIFA, stop al Konyaspor: divieto di mercato per tre sessioni

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 27 Ottobre 2025 · Aggiornato il 27 Ottobre 2025

FIFA, sanzione severa contro il Konyaspor

La FIFA ha imposto un duro provvedimento contro il Konyaspor, vietandogli di ingaggiare nuovi calciatori per le prossime tre sessioni di mercato. La decisione nasce dal mancato pagamento di una parte del trasferimento dell’attaccante senegalese Bouly Junior Sambou, acquistato dal Wydad Athletic Club de Casablanca.

Il caso, esaminato dalla Commissione per lo Status dei Calciatori, ha portato la FIFA a comminare la sanzione in seguito alla violazione degli obblighi economici previsti dal contratto di trasferimento.

Il caso Sambou e il mancato pagamento al Wydad

Arrivato al Konyaspor nel febbraio 2024, dopo un’annata positiva in Marocco, Bouly Sambou non è riuscito a imporsi nella Süper Lig turca. In circa dieci presenze non ha trovato la via del gol e, nei mesi successivi, è stato ceduto in prestito due volte, fino al trasferimento a parametro zero al Duhok SC in Iraq nell’estate 2025.

Il club turco, però, non ha mai completato i pagamenti dovuti al Wydad Casablanca, generando così il contenzioso risolto con la decisione ufficiale della FIFA.

Blocco del mercato fino al saldo del debito

Il divieto imposto dalla FIFA resterà in vigore fino al pagamento integrale della somma dovuta. Fino ad allora, il Konyaspor non potrà registrare nuovi giocatori, né in Turchia né a livello internazionale. Una misura che mette ulteriormente in difficoltà un club già in bilico nella stagione 2025-26 della Süper Lig.

LEGGI ANCHE: