FIFA, Leo Messi vince il premio per il migliore giocatore

La Top 11 e tutti gli altri premi assegnati dalla FIFA nella serata di ieri

FIFA Leo Messi – Nella serata di ieri la FIFA ha stilato la Top 11 dello scorso anno. Il premio per il migliore giocatore è stato assegnato, quasi a sorpresa, a Leo Messi.

Una decisione, quella della FIFA, che ha fatto storcere il naso ai tifosi del Liverpool. La squadra di Klopp, premiato come migliore allenatore, viene da un’annata indimenticabile grazie alla vittoria della Champions League.

Tuttavia, Van Dijk è arrivato solo al secondo posto. Una scelta che lascia l’amaro in bocca se si pensa che il Barcellona ha vinto “solo” la Liga. Ad essere premiato, oltre a Van Dijk c’è anche Alisson. L’ex portiere della Roma, campione d’Europa con gli inglesi, ha vinto il premio come miglior portiere.

Nella Top 11 appare anche Cristiano Ronaldo, grande assente della serata di ieri. Di seguito è riportata la Top 11 scelta dalla FIFA:

Alisson, Ramos, De Ligt, Van Dijk, Marcelo, Modric, De Jong, Mbappe, Messi, Hazard e Cristiano Ronaldo.

FIFA Leo Messi – Non solo premi per i migliori calciatori della categoria maschile, ma anche femminile. La migliore calciatrice del 2019 è Megan Rapinoe, capitano degli USA campioni del mondo. Il premio come miglior portiere femminile è stato assegnato all’olandese Sari van Veenendaal. La migliore allenatrice, invece, è stata Jill Ellis, ovvero il tecnico degli USA campioni del mondo.

Inoltre, la FIFA ha consegnato il premio per il miglior gol all’ungherese Daniel Szori. Un premio è stato assegnato anche alla tifosa Silvia Grecco. La mamma che racconta le partite del Palmeiras al figlio Nickollas, non vedente.