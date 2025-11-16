Ferrari, Direttore Generale della Fiorentina: “Sbaglio con Pioli…”

Anthony Ferrara · Pubblicato il 16 Novembre 2025

Il Direttore Generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, è tornato sull’esonero di Stefano Pioli e sul momento della viola: le parole

DIRETTORE GENERALE FIORETINA FERRARI PIOLI – Oltre le peggiori aspettative. L’inizio di stagione della Fiorentina ha acceso un più di un campanello d’allarme, con la società già costretta al prima avvicendamento in panchina dopo le dimissioni di Pradè. Ultimo posto in solitaria in classifica, per una squadra importante, impegnata nelle Coppe da anni e con l’ambizione dettata da un mercato che avrebbe dovuto sensibilmente lanciare la squadra verso un piazzamento Champions. Velleità raccontata dallo stesso ex tecnico del Milan, il quale è stato sollevato dall’incarico in favore di Paolo Vanoli. L’ex Mister del Torino ha sollevato un tema condiviso dall’attuale dirigenza e, in particolare, dal Direttore Generale, Alessandro Ferrari. Intervenuto ai taccuini del La Repubblica, quest’ultimo ha dichiarato:

“Vanoli ha perfettamente ragione: la squadra deve avere paura di retrocedere. Ma questo sentimento deve giocare a nostro favore, per capire nella realtà in cui siamo finiti e dalla quale dobbiamo assolutamente uscire nel più breve tempo possibile. La paura va interpretata e gestita a nostro favore. Probabilmente, a inizio anno avremmo dovuto pensare “passo dopo passo” di poter conquistare posizioni importanti in classifica, ma abbiamo creato un’aspettativa troppo elevata”.

“Se la squadra è ultima in classifica la colpa va attribuita a tutti: allenatore, società e calciatori. Eravamo convinti che Pioli rappresentasse la scelta migliore per la Fiorentina, ma qualcosa non è andato. Tengo a sottolineare, tuttavia, quanto nessuno dei calciatori avesse creato un rapporto negativo con il tecnico, che destabilizzasse l’ambiente. Il mercato estivo resta importante, ma dobbiamo necessariamente riconquistare la fiducia della nostra gente dalla nostra parte attraverso i risultati”, ha concluso Ferrari. E sabato prossimo, il calendario di Serie A offre già una grande occasione alla viola: al Franchi, arriverà la Juventus.