Fernando Santos si schiera con CR7: “Premi FIFA? Una doppia ingiustizia”

“Modric è un grande calciatore ma…”

Il commissario tecnico del, ha detto la sua sui premi assegnati dallaieri al gala The Best : “Se mi si chiede di Modric, io rispondo che è un grande calciatore, per questo l’ho votato al secondo posto. Se invece mi viene chiesto chi è il miglior calciatore e chi lo è stato la scorsa stagione allora dico Cristiano Ronaldo senza dubbio. E’ riuscito a segnare 50 gol. Ciò che ha avuto importanza negli anni passati all’improvviso sembra non valere più”.

Poi sul premio Puskas: “Quando il gol più bello del miglior calciatore del mondo non riceve alcun premio vuol dire che c’è qualcosa di strano. E’ una doppia ingiustizia”.