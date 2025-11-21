Fernandinho dice basta: l’ex City annuncia il ritiro a 40 anni
Fernandinho chiude la carriera: l’annuncio a Curitiba
Il calcio saluta uno dei suoi interpreti più completi. Fernandinho, ex colonna del Manchester City e della nazionale brasiliana, ha annunciato il ritiro all’età di 40 anni. La decisione è arrivata dopo una partita benefica disputata a Curitiba, dove il centrocampista ha ammesso di non avere più le energie e la motivazione per continuare.
Un percorso segnato dai trofei
Il bilancio della carriera di Fernandinho racconta la storia di un giocatore capace di incidere ovunque abbia giocato. Con il Manchester City ha collezionato 383 presenze, contribuendo alla conquista di 13 titoli, tra cui cinque Premier League e sei EFL Cup. La sua esperienza è proseguita poi all’Atlético Paranaense, il club dove era cresciuto e al quale era tornato dopo l’addio a Manchester.
Prima ancora, il centrocampista aveva lasciato il segno allo Shakhtar Donetsk, club in cui è approdato nel 2005 e con cui ha vissuto anni di successi: sei titoli nazionali e la vittoria della Coppa UEFA 2009.
Il percorso con il Brasile
In nazionale, Fernandinho ha vestito per 53 volte la maglia del Brasile, partecipando a due Mondiali e sollevando la Copa America 2019. Il suo cammino con la Seleção era iniziato molto prima, con il titolo nel Mondiale Under 20 del 2003.
Una carriera da protagonista
Il ritiro di Fernandinho chiude una parabola sportiva lunga due decenni, segnata da continuità, leadership e vittorie. Ora, come ha dichiarato lui stesso, è il momento di dedicarsi alla famiglia dopo aver dato tutto al calcio.
