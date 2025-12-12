Ferguson rilancia la Roma: doppietta e nuove idee di mercato

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 12 Dicembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

La risposta di Ferguson alle richieste di Gasperini

La serata di Evan Ferguson a Glasgow segna un punto di svolta. La doppietta dell’attaccante irlandese nella sfida di Europa League contro il Celtic restituisce certezze a Gian Piero Gasperini, che lo aveva pungolato alla vigilia chiedendogli più continuità e un impatto più maturo nel gioco della Roma. Il tecnico si è trovato davanti una risposta limpida, fatta di movimenti puliti e presenza costante negli ultimi metri.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Segnali importanti per la Roma

Ferguson, classe 2004, arrivava da settimane delicate dopo un infortunio che ne aveva frenato rendimento e crescita. I due gol in Scozia raccontano la sua voglia di imporsi in un sistema che pretende intensità, pressione e letture veloci. Gasperini non ha mai concesso spazio agli attaccanti statici, e ciò che chiede al giovane irlandese è semplice: ritmo e continuità.

Il mercato resta un nodo aperto

Il discorso tecnico s’intreccia con quello societario. Il tecnico ha ribadito la necessità di un paio di interventi sul mercato, promuovendo Joshua Zirkzee e aspettando risposte dal Manchester United, che continua a monitorare diversi profili. Gasperini sarebbe disposto anche a un sacrificio in attacco pur di ottenere una pedina pronta, non l’ennesima scommessa come quelle prospettate a fine agosto.

Ieri il tecnico ha evitato di approfondire l’argomento, ma il tema resta centrale. La doppietta di Ferguson però sposta la prospettiva: la Roma potrebbe aver già in casa un punto fermo da cui ripartire.