Ferguson pazzo della Roma: “Più grande di quanto pensassi. Qui..”

Anthony Ferrara · Pubblicato il 13 Ottobre 2025

Il centravanti della Roma, Evan Ferguson, ha rilasciato un’intervista nella quale ha tratto un primo bilancio dell’esperienza alla Roma

ROMA FERGUSON – Seconda sosta per le Nazionali, con i diversi impegni previsti per le qualificazioni ai prossimo Campionati del Mondo 2026 e primi bilanci delle nuove esperienze. Per Evan Ferguson, quella alla Roma non può che definirsi positiva e al di sopra delle stesse aspettative del centravanti, almeno stando alle dichiarazioni del diretto interessato. Il primo gol in giallorosso in si sta facendo attendere, probabilmente un po’ più del previsto in relazione al grande pre-campionato svolto dall’attaccante di proprietà del Brighton. Nonostante questo, l’ambiente e Gian Piero Gasperini sembrano altamente soddisfatti dell’apporto di un ventunenne attaccante alla prima avventura in Italia. Fino a questo momento, il classe 2004 ha messo a referto un solo assist in sette presenze stagionali, tra campionato ed Europa League. Ma il gol arriverà.

Nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di RTE Sport, Evan Ferguson ha espresso tutta la propria felicità per la nuova sfida al fianco della Lupa: “A fine stagione, la scorsa, pensavo proprio di dover affrontare una nuova avventura, al di fuori dell’Inghilterra. Era stato tutto molto complicato per me e avvertivo la necessità di cambiare. Poi, appena si è presentata la Roma, non ho avuto alcun dubbio. Sapevo di quanto fosse un grande club ma, una volta arrivato, non pensavo neanche potesse essere così grande. E’ andata anche oltre le mie aspettative, a essere sinceri”.

Ferguson sicuro: “Roma è la piazza giusta per me e per la mia crescita”

“I tifosi amano la squadra e la sostengono in una maniera incredibile. Anche dal punto di vista degli allenamenti, sono molto più intensi rispetto l’Inghilterra, I giorni di riposo sono rarissimi e quando ne capita uno, è quasi festa. Credo sia stato giusto cambiare e sono felicissimo di aver fatto questa scelta: Roma è il posto giusto per crescere personalmente e professionalmente. Anche il calcio in Italia è molto diverso: più tattico, ma davvero stimolante”, le parole di Ferguson.