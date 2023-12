Lewis Ferguson, trequartista del Bologna, ha parlato delle proprie nobili origini in relazione alla propria carriera: le parole

Non è stato semplice, ma si è adattato alla perfezione al ruolo di “predestinato” per via delle illustre origini in famiglia. Lewis Ferguson, figlio di Derek, nipote di Barry e cugino di Kyle, lunga lista di tutti i Ferguson che hanno calcato il rettangolo verde da calciatori professionisti e che hanno significato molto per il calcio scozzese, in particolare per i Rangers di Glasgow, ha confessato ai taccuini de La Repubblica quanto sia stato complicato sopportare il peso delle nobilissimi origini nella propria carriera:

“I paragoni con i miei parenti si sprecavano, c’erano già grandi aspettative sul mio conto, anche perché gioco nello stesso ruolo, sulla trequarti. È stata una bella responsabilità, ma ho provato a sfruttarla a mio favore in fatto di crescita personale dal punto di vista mentale: è andata bene”. In virtù delle tre reti realizzate in campionato allo Juventus Stadium, contro il Frosinone e contro la Lazio, squadra maggiormente interessata al suo profilo per l’immediato futuro, Lewis Ferguson sta contribuendo al volo altissimo del Bologna in classifica, con i felsinei al quarto posto in concomitanza con la Roma. Il centrocampista scozzese, classe 1999, sta confermando quanto di buono dimostrato nella passata stagione, alimentando i rumors di mercato attorno al suo nome. Un nome dalle nobilissime origini, mantenute in linea con le grandi aspettative sul suo proprio conto.

