Fenerbahçe valuta Correa: tutto nelle mani di José Mourinho

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 15 Maggio 2025 · Aggiornato il 15 Maggio 2025

Correa in uscita dall’Inter, futuro ancora da definire

Il percorso di Joaquin Correa con l’Inter è giunto formalmente al capolinea. Il club nerazzurro ha comunicato la decisione di non rinnovare il contratto dell’attaccante argentino, aprendo così la porta a nuove opportunità di mercato. Il calciatore è ora in cerca di una nuova destinazione per rilanciare la propria carriera.

Fenerbahçe tra le opzioni, proposta sul tavolo

Secondo fonti vicine all’ambiente turco, alcuni intermediari avrebbero recentemente proposto Correa al Fenerbahçe. Il club gialloblù, ambizioso e già attivo sul mercato, sta valutando con attenzione il profilo dell’ex Lazio. Non si tratta della prima volta in cui il nome di Correa viene accostato al Fenerbahçe, già interessato a lui in precedenti sessioni.

La decisione passa da José Mourinho

La dirigenza del Fenerbahçe, prima di affondare il colpo, attenderà il giudizio tecnico di José Mourinho. L’allenatore portoghese, alla guida del club di Super Lig dalla scorsa estate, avrà un ruolo determinante nella scelta degli innesti offensivi. Sarà lui a stabilire se Correa possa rappresentare una risorsa utile nel suo progetto tattico.

Un’occasione per rilanciarsi

All’età di 30 anni, Joaquin Correa è chiamato a una scelta cruciale per la sua carriera. Un trasferimento al Fenerbahçe potrebbe offrirgli continuità e nuove motivazioni in un campionato competitivo. Resta ora da vedere se il profilo dell’argentino sarà considerato idoneo dal nuovo staff tecnico turco.

