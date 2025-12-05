Fenerbahçe su Orsolini: assalto imminente all’ala del Bologna
Foto © Stefano D’Offizi
FENERBAHÇE PRONTO A MUOVERSI PER ORSOLINI
Un’indicazione chiara arriva dalla Turchia. Secondo il rapporto diffuso da BBO Sport, il Fenerbahçe considera il rafforzamento di ogni reparto la priorità assoluta della prossima finestra invernale. La dirigenza ha definito un piano preciso e l’obiettivo principale, per il settore offensivo, è l’ala italiana Riccardo Orsolini, oggi in forza al Bologna.
IL PROFILO CHE PIACE ALLA DIRIGENZA TURCA
La scelta non sorprende. Orsolini, ventotto anni, conosce bene le dinamiche della Serie A e garantisce qualità, spinta e un bagaglio tecnico ideale per gli standard del club di Istanbul. Finora ha raccolto tredici presenze e due gol con la Nazionale italiana, confermando una maturità raggiunta dopo un percorso costante. Arrivato al Bologna nel luglio 2019, si è affermato come uno dei punti di riferimento più affidabili del gruppo.
TRATTATIVA IN CORSO CON IL BOLOGNA
La situazione contrattuale aggiunge ulteriore interesse. Orsolini è attualmente in trattativa con il Bologna per il rinnovo, un dettaglio che il Fenerbahçe segue con attenzione. La società turca valuta l’opportunità di inserirsi, forte di un progetto competitivo e della volontà di ampliare la rosa con un giocatore già pronto per palcoscenici internazionali.
MOSSA DECISIVA ATTESA PER GENNAIO
Il club gialloblù appare deciso a forzare i tempi. Gennaio rappresenta il momento chiave per capire se ci sarà margine per una trattativa concreta. L’interesse è reale e la posizione dell’attaccante italiano sarà il primo elemento da monitorare nelle prossime settimane.
