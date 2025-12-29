Fenerbahçe pensa a Nikola Krstović: possibile addio all’Atalanta?

Il Fenerbahçe cerca rinforzi in attacco

Il Fenerbahçe ha individuato Nikola Krstović, attaccante montenegrino dell’Atalanta, come possibile rinforzo per la sessione invernale di calciomercato. Il club turco punterebbe su di lui qualora l’obiettivo principale, Alexander Sörloth dell’Atlético Madrid, non dovesse concretizzarsi. Il tecnico Domenico Tedesco cerca un profilo da pivot, capace di garantire fisicità e presenza in area.

Krstović all’Atalanta: bilancio finora

Arrivato nell’agosto 2025, Nikola Krstović non ha ancora convinto pienamente la dirigenza dell’Atalanta. In questa prima fase, il montenegrino ha mostrato qualità ma con continuità limitata. Nonostante ciò, il giocatore vanta già 33 presenze e 8 gol con la nazionale del Montenegro, confermando il proprio potenziale internazionale.

Aspetti contrattuali e mercato

Il contratto di Krstović con l’Atalanta scade nel 2030, ma il club lombardo potrebbe valutare un trasferimento in caso di offerta adeguata. Secondo Transfermarkt, il suo valore di mercato si aggira intorno ai 20 milioni di euro, cifra che lo rende un’opzione concreta per il mercato turco senza mettere a rischio la stabilità economica del Fenerbahçe.

Prospettive future

L’eventuale trasferimento di Nikola Krstović rappresenterebbe un’occasione di rilancio per il giocatore, chiamato a confermare il suo talento in un campionato competitivo come la Süper Lig, mentre l’Atalanta potrebbe reinvestire la plusvalenza su altri profili più adatti al progetto di mister Raffaele Palladino.