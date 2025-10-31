Fenerbahçe, occhi su Sorloth: trattativa con l’Atlético Madrid

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 31 Ottobre 2025 · Aggiornato il 31 Ottobre 2025

Fenerbahçe in pressing su Alexander Sorloth

Il Fenerbahçe si muove con decisione sul mercato invernale 2026. Il club di Istanbul avrebbe avviato i contatti con l’Atlético Madrid per il centravanti norvegese Alexander Sorloth, in cerca di maggiore continuità dopo mesi difficili sotto la gestione di Diego Pablo Simeone.

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, i dirigenti turchi sarebbero pronti a presentare un’offerta già nelle prossime settimane per anticipare la concorrenza. La trattativa, però, non si annuncia semplice: l’Atlético non intende svendere un giocatore ancora sotto contratto fino al 2028, ma è disposto ad ascoltare proposte concrete.

Sorloth alternativa a En-Nesyri per gennaio

L’obiettivo del Fenerbahçe è chiaro: rinforzare l’attacco con un profilo fisico, tecnico e capace di dare profondità. Le prestazioni di Youssef En-Nesyri non hanno convinto Domenico Tedesco, che considera Sorloth la soluzione ideale per aumentare peso offensivo e capacità di finalizzazione.

I Canarini Gialli, terzi in Süper Lig e decisi a proseguire la corsa anche in Europa League, vogliono chiudere il colpo entro gennaio. Il giocatore, dal canto suo, sarebbe affascinato dall’idea di un ritorno da protagonista, dopo l’esperienza poco fortunata nella Liga.

Il mercato in Turchia è pronto a infiammarsi: il nome di Alexander Sorloth è solo l’inizio.

