Fenerbahçe e Galatasaray si annullano: il derby termina 1-1
Derby bloccato tra Fenerbahçe e Galatasaray
Il derby tra Fenerbahçe e Galatasaray, valido per la 14ª giornata di Süper Lig, ha consegnato un pareggio che lascia tutto aperto nella corsa al primato. La sfida dello stadio Chobani è rimasta in equilibrio per buona parte del match, con entrambe le squadre attente a non concedere spazi in avvio.
Sané colpisce nel primo tempo
Il vantaggio ospite è arrivato al 28’, quando il tentativo di Leroy Sané è stato deviato da Jayden Oosterwolde, ingannando il portiere di casa. I giallorossi hanno chiuso la prima frazione avanti, forti di un’organizzazione solida e di una gestione pulita del possesso.
Duran salva il Fenerbahçe allo scadere
La ripresa ha visto il Fenerbahçe alzare il baricentro, pur senza trovare varchi significativi. La formazione di casa ha faticato a creare pericoli concreti fino al recupero, quando Jhon Duran ha trovato il gol dell’1-1 al 90’+5, scatenando l’entusiasmo del pubblico.
Classifica cortissima in Süper Lig
Il pareggio mantiene viva la lotta al vertice. Il Galatasaray resta in testa con 33 punti, mentre il Fenerbahçe segue a 32, distacco minimo che promette un duello serrato nelle prossime settimane. Una sfida che, per intensità e tensione, conferma la rivalità storica tra i due club più influenti del calcio turco.
