Fenerbahçe all’assalto di Lookman: offerta concreta all’Atalanta

Il Fenerbahçe irrompe con decisione sul mercato internazionale e punta forte su Ademola Lookman, profilo di assoluto rilievo dell’Atalanta. Il club turco ha presentato un’offerta ufficiale ai nerazzurri, segnale chiaro di una trattativa entrata nella fase operativa.

La proposta del Fenerbahçe

Secondo quanto filtra, l’offerta iniziale prevede un prestito fino al termine della stagione da 5 milioni di euro, accompagnato da una clausola di riscatto obbligatoria fissata a 30 milioni. In parallelo, la dirigenza del Fenerbahçe ha già avviato contatti diretti con l’entourage di Lookman, mettendo sul tavolo un contratto quadriennale da 10 milioni di euro netti a stagione a partire dalla prossima annata.

La posizione dell’Atalanta

In casa Atalanta il tema è aperto. I media italiani riferiscono che il club bergamasco sarebbe disposto a liberare Lookman soltanto dopo l’ultima gara di Champions League, in programma il 28 gennaio. Un dettaglio temporale che rallenta ma non blocca l’operazione. Secondo Sport Mediaset, la Dea valuta positivamente anche una seconda formula: prestito oneroso da 5 milioni con opzione di acquisto fissata a 37 milioni, confermando l’apertura a una cessione definitiva.

Scenario in evoluzione

Il malcontento del giocatore e la forza economica del Fenerbahçe rendono la pista concreta. Per l’Atalanta si profila una scelta strategica, tra esigenze sportive e opportunità finanziaria, mentre il club turco è pronto a costruire il proprio progetto attorno a Lookman, considerato un tassello decisivo per alzare il livello competitivo anche in ambito europeo.