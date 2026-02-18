Felipe Melo sfotte la Juventus dopo il 5-2 subito dal Galatasaray
La pesante sconfitta della Juventus contro il Galatasaray in Champions League continua a far rumore. Tra le reazioni più rumorose c’è quella di Felipe Melo, ex centrocampista di Juventus, Inter e Fiorentina, che sui social ha celebrato senza filtri il 5-2 rifilato dai turchi alla squadra di Luciano Spalletti.
Il video social e l’esultanza
In alcune stories pubblicate su Instagram, il brasiliano si è mostrato sorridente mentre conta con le dita fino a cinque, chiaro riferimento ai gol segnati dal Galatasaray. Un gesto che ha acceso i tifosi turchi e, inevitabilmente, irritato quelli bianconeri.
Non è un mistero che il rapporto tra Felipe Melo e la Juventus non si sia chiuso nel migliore dei modi. Le sue dichiarazioni degli ultimi giorni avevano già preparato il terreno.
Le parole che riaprono il passato
In una recente intervista, l’ex mediano aveva spiegato: “Tiferò Inter e Galatasaray, sì, ma il passato non si cancella. Mi sono pentito di aver lasciato la Juventus”. Parole che avevano già diviso il popolo bianconero.
Il nuovo episodio social riaccende una rivalità mai sopita. In un momento delicato per la Juventus, reduce da una notte complicata in Europa, l’ironia di un ex pesa ancora di più.
Il calcio vive anche di memorie e rivincite personali. E Felipe Melo, ancora una volta, ha scelto da che parte stare.