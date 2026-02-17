Ogni weekend milioni di italiani vivono la giornata di campionato due volte: prima con i risultati dal campo, poi sull’app del Fantacalcio. Ora quel filo diretto tra realtà e gioco diventa ufficiale. La Lega Serie A ha approvato l’acquisizione del 51% di Fantacalcio.it, entrando direttamente nel business che anima aste, mercati e scambi, formazioni e sfottò tra amici. Un’operazione che unisce passione e strategia, destinata a cambiare il rapporto tra campionato e tifosi.

Il via libera dell’assemblea all’operazione

Il via libera è arrivato durante l’assemblea di Lega: 15 voti favorevoli, 3 contrari (Como, Fiorentina e Napoli) e 2 astenuti (Cremonese e Roma). La cifra dell’accordo è pari a 18 milioni di euro per il 51% delle quote della società Quadronica Srl, fondata nel 2008 e oggi controllata da Nino Ragosta e Luigi Cutolo. Mentre la valutazione complessiva dell’azienda si aggira intorno ai 40 milioni di euro.

Il presidente Ezio Simonelli ha parlato di “assemblea molto tranquilla”, sottolineando l’obiettivo di arricchire il prodotto con immagini ufficiali e renderlo ancora più appetibile. L’operazione sarà sostenuta tramite un prestito che verrà ripagato con gli utili generati dall’attività, un dettaglio che evidenzia la fiducia nella solidità del progetto.

Non si tratta solo di un investimento finanziario, ma di un passaggio strategico: il Fantacalcio vive grazie alla Serie A e, allo stesso tempo, alimenta ascolti e interesse anche attorno alle partite non di cartello. Un ecosistema che ora diventa formalmente integrato.

I numeri del fenomeno: da 1,2 a oltre 9 milioni di fatturato

Il successo del Fantacalcio non è solo culturale ma anche economico. Nel 2015 il fatturato era di circa 1,2 milioni di euro; dieci anni dopo si superano i 9 milioni di fatturato, con utili netti che sfiorano i 4 milioni. Un margine altissimo che negli anni ha attirato l’attenzione di fondi e investitori, le cui offerte erano state respinte dai soci.

Il modello di crescita si è evoluto: meno banner invasivi e più integrazioni pubblicitarie personalizzate, come sponsor sulle maglie virtuali delle fantasquadre o led digitali durante l’inserimento delle formazioni. Un sistema che ha coinvolto brand come Eni, McDonald’s e Bancomat, oltre agli abbonamenti premium da 12 euro l’anno per funzioni aggiuntive, scelti da centinaia di migliaia di utenti.

Per la Serie A si tratta di un’opportunità per consolidare il proprio posizionamento digitale e presidiare direttamente uno degli strumenti di engagement più potenti del calcio italiano.

Più di un gioco, immagini ufficiali e sviluppo internazionale

L’ingresso della Lega apre nuovi scenari. L’obiettivo dichiarato è integrare le immagini ufficiali del campionato all’interno dell’app, aumentando qualità e attrattività dell’esperienza utente. Una mossa che può trasformare il Fantacalcio da semplice gioco parallelo a vera e propria estensione digitale del prodotto Serie A.

Non solo: nel comunicato ufficiale si parla anche di sviluppo all’estero. Un segnale chiaro della volontà di esportare il modello italiano del fantasy football, forte di una community da circa 3 milioni di iscritti. In un calcio sempre più orientato alla gamification e all’interazione continua, la Lega sceglie di controllare uno degli strumenti che più influenzano conversazioni e audience.

Dallo schieramento delle formazioni al controllo di voti e pagelle, il Fantacalcio entra ufficialmente nel perimetro della Serie A. E per milioni di tifosi, il weekend potrebbe diventare ancora più immersivo nel prossimo futuro.