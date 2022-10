Wladimiro Falcone, portiere del Lecce arrivato in prestito dalla Sampdoria, ha concesso un’intervista a “La Gazzetta dello Sport“. L’estremo difensore ha parlato dei suoi primi mesi in Puglia e del suo rapporto con la Sampdoria, club a cui si sente ancora molto legato.

FALCONE: “LECCE PIAZZA STUPENDA. SAMP? MI SENTO BLUCERCHIATO”

Le sue parole: “Ho lasciato la Sampdoria per una questione di cuore, volevo allontanarmi dalla Liguria e volevo una piazza al sud, piena di entusiasmo. Lecce è stupenda come la sua gente. Lo Spezia mi avrebbe acquistato. Invece, io volevo tenere aperta una porta con la Samp dove sono cresciuto calcisticamente. E a Lecce sono andato in prestito. Non nego che mi sento un po’ blucerchiato. Mi dispiace molto per quel che sta accadendo al club e mi dispiace che sia andato via Marco Giampaolo, un tecnico intelligente, a cui devo tantissimo perché mi ha lanciato in A, ma che mi ha dato molto anche umanamente. Ovviamente io adesso sono il portiere del Lecce e darò tutto per la nostra salvezza”.

