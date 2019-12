Fabrizio De Luca Valladolid: il giovane 2001 incanta la compagine spagnola

FABRIZIO DE LUCA VALLADOLID – Il giovane centrocampista della Casertana Fabrizio De Luca è stato in prova con il Valladolid dal 15 al 20 dicembre.

Ha letteralmente incantato nel match disputato sabato scorso e vinto per 4-2 realizzando anche un goal. La sua prestazione non è passata inosservata ai dirigenti della società; infatti, il Valladolid ha chiesto un colloquio dopo la partita con il giocatore e il suo referente in Spagna.

Probabilmente a giugno ci sarà la decisione definitiva; anche un club inglese sembrerebbe interessato a Fabrizio De Luca, che a maggio 2018 è stato in prova anche con il Milan.

Classe 2001, il mediano è stato prelevato quest’anno dall’Arezzo dove ha militato per 2 anni disputando gli allievi Nazionali e la Berretti; dopodiché l’approdo alla Berretti della Casertana; da mezzala destra ha già realizzato 1 goal ed ha fornito diversi assist ai compagni di squadra.

De Luca è pronto ad esordire in prima squadra.

