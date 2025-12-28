Fabiani: “Taty? Voci prive di fondamento. Insigne e Tavares….”

Foto © Stefano D’Offizi

Il direttore sportivo dei biancocelesti Angelo Fabiani ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN nel pre-partita del match di ieri contro l’Udinese. Il dirigente della Lazio si è soffermato principalmente sul mercato, parlando nello specifico del caso Castellanos: l’argentino è al centro delle voci di mercato che lo vedono vicino al Flamengo e la scelta di Maurizio Sarri di tenerlo in panchina fino al minuto 74 può rappresentare un segnale in tal senso. Gli altri due temi caldi affrontati da Fabiani sono Insigne e Tavares: il primo sembra ormai ad un passo dalla firma con i biancocelesti, mentre per il portoghese l’ipotesi addio in direzione Arabia è sempre più concreta. Di seguito le parole del ds biancoceleste.

LAZIO, FABIANI: “CASTELLANOS? NON IN PANCHINA PER IL MERCATO, SONO VOCI PRIVE DI FONDAMENTO. INSIGNE? NESSUN CONTATTO”

CASTELLANOS – “Castellanos in panchina? Scelta tecnica, non c’entra nulla il mercato e se devo dirla tutta queste voci sono destituite da ogni fondamento. Non abbiamo ricevuto proposte in tal senso così come tanti giocatori ci vengono accostati, compresi giocatori che hanno già operato due trasferimenti. Stiamo lavorando e faremo di tutto e di più per portare a casa il risultato che ci siamo prefissi”.

INSIGNE – “Questa sera hanno anche detto che avrei dovuto incontrarmi in un hotel con Zaniolo. Capisco l’aspetto mediatico del calcio ma non abbiamo nessun incontro con Insigne che rimane un grande professionista ma vanno fatte valutazioni a 360°. Voci di mercato non significa tirare a caso, ci sono dinamiche e equilibri. Ci sono una serie di considerazioni da fare, il mercato è un qualcosa che va studiato e bisogna prendere giocatori funzionali nei ruoli che indica il mister”.

NUNO TAVARES – “Anche qui ci troviamo di fronte al concetto vorrei ma non posso. Tavares oggi è un giocatore della Lazio non ci sono state richieste sul mercato per Nuno per questo lui è un capitale della Lazio. Poi a gennaio possono nascere tante situazioni che possono essere valutate. I ragazzi fino ad oggi hanno fatto qualcosa di straordinario visto che anche oggi il mister si trova senza tanti titolari. Al netto di situazioni che ci hanno penalizzato dico che Sarri sta facendo un lavoro straordinario. Ragioniamo con serenità senza farci prendere da isterismi”.