Fabiani: “Guendouzi non in uscita, ma valuteremo eventuali offerte”

Foto © Stefano D’Offizi

Nel pre-partita del lunch match contro il Napoli, il ds dei biancocelesti Angelo Fabiani ha rilasciato delle dichiarazioni riguardo il mercato della Lazio ai microfoni di DAZN, soffermandosi sulla cessione imminente del “Taty” Castellanos al West Ham per circa 30 milioni di euro e delle indiscrezioni uscite nelle ultime ore riguardanti Mateo Guendouzi, il quale sarebbe vicino al Fenerbahce. Di seguito le sue parole.

FABIANI: “GUENDOUZI NON È IN VENDITA MA DOBBIAMO VALUTARE TUTTO PER IL BENE DELLA LAZIO”

“Allo stato attuale Guendouzi non è in uscita, poi abbiamo il dovere di valutare tutto per il bene della Lazio. Abbiamo iniziato un percorso di rinnovamento, pertanto staremo a vedere. Offerte ufficiali del Fenerbahce non ne abbiamo ricevute, allo stato attuale è un giocatore della Lazio, questo non significa che se arriveranno richieste la Lazio non le valuterà ascoltando anche il giocatore come abbiamo fatto con Castellanos”.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

“Il nostro progetto non è iniziato oggi, ma dopo alcune partenze importanti come quelle di Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Felipe Anderson. Lì è stato un percorso duro, se arrivano richieste vuol dire che stiamo raccogliendo i frutti, normale che il Taty verrà sostituito così come se verrà ceduto qualche altro giocatore per continuare nel nostro percorso di crescita”.

FABIANI: “NOSLIN STA CRESCENDO, OGGI SAREBBE PARTITO TITOLARE ANCHE SE CI FOSSE STATO CASTELLANOS”

Ti potrebbe interessare Lazio-Napoli, le formazioni ufficiali e dove vederla in tv Lazio Calcio News 24/7

“Sarri fa le scelte dal punto di vista tecnico, in Noslin ha sempre riposto la massima fiducia e non lo dico all’indomani della cessione del Taty. Oggi sarebbe partito comunque dall’inizio, è un giocatore affidabile che ha aspettato pazientemente il suo momento e i risultati gli stanno dando ragione”.

Oltre a “Fabiani: “Guendouzi non in uscita, ma valuteremo eventuali offerte”” leggi anche: