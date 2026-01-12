Fabbian infiamma il mercato: Napoli, Lazio e Fiorentina in corsa

Fabbian cresce e attira le big

Il profilo di Giovanni Fabbian continua a far parlare di sé in chiave mercato. Secondo Sky Sport, il centrocampista offensivo classe 2003 del Bologna è finito nel mirino di Napoli, Lazio e Fiorentina, club alla ricerca di qualità e profondità per il centrocampo. Arrivato in Emilia nell’agosto 2023 dall’Inter, Fabbian si è imposto con continuità, mostrando maturità tattica e tempi di inserimento sempre più efficaci.

La valutazione del Bologna

Il Bologna non ha fretta e protegge il proprio investimento. Il contratto di Giovanni Fabbian è valido fino a giugno 2028 e la richiesta del club rossoblù oscilla tra i 12 e i 15 milioni di euro. Una cifra in linea con la crescita del giocatore, il cui valore di mercato, secondo Transfermarkt, è oggi stimato intorno ai 10 milioni. La Lazio avrebbe già presentato sondaggi concreti nell’area dei 12-13 milioni.

Numeri e prospettive

Nell’attuale stagione di Serie A, Fabbian ha collezionato 12 presenze e un gol, confermando affidabilità e margini di miglioramento. In azzurro, con la Nazionale Under 21, il bilancio parla di 17 presenze e 4 reti, dati che ne certificano l’impatto anche a livello internazionale.

Attenzione dalla Premier League

Sul tavolo c’è anche una pista estera. Il Bournemouth, club di Premier League, monitora la situazione e potrebbe inserirsi. Ecco il punto: il Bologna comanda il gioco. Per Giovanni Fabbian, il futuro resta in bilico.