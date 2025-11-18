Everton su McTominay: 70 mln per il centrocampista del Napoli

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 18 Novembre 2025 · Aggiornato il 18 Novembre 2025

Everton pronto a rilanciare per Scott McTominay

L’interesse dell’Everton per Scott McTominay si inserisce in un momento decisivo per la programmazione del club inglese, intenzionato a ricostruire un centrocampo che ha bisogno di qualità, fisicità e leadership per tornare competitivo in Premier League. Il centrocampista del Napoli, protagonista in Serie A con una stagione di altissimo livello, è diventato il primo nome sulla lista.

Il club del Merseyside sta preparando un’offerta vicina ai settanta milioni. Una cifra che racconta ambizione e urgenza. A Goodison Park, il giocatore è considerato un profilo strategico per dare equilibrio e profondità alla squadra.

Perché McTominay è il profilo ideale per i Toffees

Il tecnico apprezza la capacità di Scott McTominay di inserirsi da dietro, una caratteristica che richiama il contributo garantito anni fa da Marouane Fellaini. Potenza, presenza fisica e letture offensive lo rendono una minaccia costante nelle transizioni e un punto di riferimento nei momenti chiave.

La possibile partenza di Garner o un calo di rendimento del centrocampo accelerano la necessità dei Toffees di chiudere un acquisto di questa portata.

L’impatto al Napoli e il nodo futuro

Nel Napoli, Scott McTominay ha trovato continuità e rendimento. Gol, assist e una crescita costante lo hanno trasformato in un elemento cardine della formazione, contribuendo anche ai recenti successi del club.

Il contratto con il club italiano garantisce stabilità, ma un’offerta così importante potrebbe aprire scenari inattesi. Il Napoli dovrà valutare se rinunciare a un giocatore determinante o cogliere un’occasione economica rilevante.

L’Everton aspetta. E crede che Scott McTominay possa essere la chiave per riaccendere il progetto tecnico.

LEGGI ANCHE: