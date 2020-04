Europeo Mancini: “Sarà un bellissimo. Zaniolo? Lo osservavo da tempo” Le dichiarazioni del CT in una diretta Instagram con Vieri Europeo Mancini – In questi giorni senza calcio, sono molte le interviste rilasciate dai protagonisti dello sport. Non solo giornali, ma anche ex giocatori che si improvvisano giornalisti sui social. Tra questi vi è Vieri, che quasi ogni giorno, regala intrattenimento e novità a tutti gli appassionati, intervistando giocatori ed allenatori. Ieri, Vieri ha intervistato il CT della Nazionale Roberto Mancini in una diretta Instagram. Di seguito le dichiarazioni riportate da alfredopedulla.com: La grande Lazio del 1998-99.

“Meritavamo di vincere lo Scudetto quell’anno, avevamo uno squadrone. Purtroppo è andata così, ma ci siam divertiti”. Come gioca bene questa Nazionale.

“Non è solo merito mio, i ragazzi hanno creduto di poter fare qualcosa di diverso. Il fatto di aver vinto tante partite ci fa molto piacere. Per vincere devi avere concentrazione e qualità di gioco, è quello che siamo riusciti a costruire nell’ultimo anno”. Nicolò Zaniolo è una vera sorpresa.

“L’avevamo seguito durante l’Europeo U19, a quel tempo era giovane. Si intravedevano già le sue qualità. Con lui c’erano anche Tonali, Kean e diversi giocatori bravi. Mi son detto ‘Proviamolo’. Nonostante fosse giovanissimo, si vedeva che aveva personalità e forza. La Roma poi è stata brava a farlo giocare”. E ancora:

“Zaniolo fra due-tre mesi sarà pronto, per agosto-settembre ci sarà in Nazionale. Spero di arrivare agli Europei con tutti i giocatori in forma”. E sull’Europeo Mancini:

“La Francia è campione del mondo e in questo momento anche più forte di noi, Germania e Spagna stanno ricostruendo. Sarà un bell’Europeo. Arriveremo a giocarcela con 5-6 squadre veramente forti. Ce la giocheremo, siamo fiduciosi e ci arriviamo bene”. L’attacco funziona bene.

"Al gol arrivano quasi tutti. Abbiamo Immobile e Belotti, dobbiamo cercare qualcuno che giochi dietro di loro. Magari ci sarà qualcuno che l'anno prossimo farà un gran campionato. Al momento con loro due siamo a posto. Speriamo arrivi qualche giovane che possa essere pronto per il Mondiale. Vialli? Ci fa piacere stia bene".

