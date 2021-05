Europei De Ligt – Manca sempre meno all’inizio di Euro 2020. La competizione, rinviata a quest’anno causa Covid, costituirà un importante punto di ripartenza per tutto il movimento.

L’idea della Uefa, infatti, è quella di mettersi parzialmente alle spalle l’anno appena trascorso e i tifosi si preparano a un grande spettacolo.

L’Europeo, inoltre, costituisce sempre una vetrina importante per i giovani talenti e tra questi vi è il difensore della Juventus De Ligt.

Il giocatore bianconero, durante un’intervista a Sky Sport, ha parlato dell’infortunio del suo compagno di squadra Van Dijk e della rivale Italia.

Di seguito le sue dichiarazioni riportate da calciomercato.com:

“Ho parlato con Van Dijk perché è un uomo molto buono, uno dei giocatori più forti al mondo. Mi ha detto che non ci sarà agli Europei, non vuole questa pressione. Vuole stare tranquillo e fare il suo percorso di riabilitazione. Quando manca un giocatore come lui si sente sempre, ma anche senza Van Dijk abbiamo tanti difensori forti”.