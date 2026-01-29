Europa League: Roma agli ottavi, Bologna ai playoff; il commento di Gasperini e Italiano

Con il pareggio nel finale ad Atene contro il Panathinaikos, la Roma è aritmeticamente tra le prime otto e si qualifica direttamente agli ottavi di Europa League; larga vittoria del Bologna contro il Maccabi Tel Aviv che certifica i playoff dei rossoblù.

Di seguito, il commento dei due allenatori ai microfoni Sky Sport.

GIAN PIERO GASPERINI (ROMA)

“Questo gruppo è stato straordinario sempre; Ziółkowski era già andato vicino in precedenza, è stato bravissimo, ha fatto un bel gol. Ho un nucleo molto responsabile come l’ho avuto in passato, danno sempre grande fiducia ai ragazzi, sempre una parola di sostegno e quasi trasmettono un DNA loro, sono una bella lezione per questi ragazzi, una bella iniezione di fiducia e professionalità.

Non so se siamo tra le favorite o meno, non era così un dispiacere avessimo dovuto giocare (il playoff) perché attraverso le partite siamo cresciuti, migliorati e abbiamo preso fiducia, una componente forte di motivazione in tutti i giocatori. A volte sento cose esagerate, non era un problema giocare due partite in più, l’unico problema sono gli infortuni quando giochi tante partite. Ho visto una squadra tenere subito bene il campo con grande slancio e personalità. Le partite sono il modo migliore per migliorarsi e crescere, ormai ci si allena poco giocando ogni tre giorni”.

VINCENZO ITALIANO (BOLOGNA)

“Abbiamo fatto una partita seria, avevamo quella voglia di sfruttare le poche chance che avevamo di arrivare ottavi, abbiamo fatto quello che dovevamo. Arriviamo decimi in una Europa League dove non c’è nulla di scontato e in un torneo con così poche partite nessuno cerca di speculare, tutte a viso aperto e che cercano di vincere, sono venute fuori partite di livello e in questo girone abbiamo fatto veramente grandi cose. Abbiamo dimostrato di poterci stare, felici di aver fatto questo percorso.

Da un po’ non facevamo una partita completa, bene dietro e davanti, bene anche i subentrati. Giornata positiva, speriamo di poter continuare così.

Nelle ultime cinque partite abbiamo aggiunto tanto rispetto al mese quando non giravamo, abbiamo dimostrato crescita, maturità e mi auguro che anche in campionato si possa iniziare a riottenere risultati“.