Euro 2028: il calendario ufficiale è realtà

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 17 Novembre 2025 · Aggiornato il 17 Novembre 2025

La UEFA ha svelato il calendario ufficiale di Euro 2028, disegnando il percorso che condurrà all’assegnazione del trofeo. Il via al torneo, che unirà Regno Unito e Irlanda, sarà dato il 9 giugno a Cardiff, mentre il tempio di Wembley incoronerà i nuovi campioni d’Europa il 9 luglio.

Il Viaggio del Torneo: Da Cardiff a Wembley

Il presidente UEFA, Aleksander Čeferin, ha sottolineato come la scelta delle nazioni ospitanti, dove il calcio è nato, sia simbolica. L’obiettivo dichiarato è massimizzare l’esperienza dei tifosi, anche con un nuovo orario serale più comodo per la finale. Il torneo, con 24 nazionali, selezionate attraverso un percorso di qualificazione il cui sorteggio si terrà a Belfast, si dipanerà attraverso 51 partite in 10 stadi leggendari, tra cui l’Etihad Stadium di Manchester, Villa Park a Birmingham e Hampden Park a Glasgow.

Un Impatto Oltre il Terreno di Gioco

L’impronta di Euro 2028 sarà profonda. Stime indipendenti prevedono benefici socio-economici per 3,6 miliardi di sterline, sostenuti da un investimento pubblico di 740 milioni. Mark Bullingham, amministratore delegato della Football Association, ha garantito un “torneo per i tifosi”. Tuttavia, per le nazionali ospitanti – Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda – la strada non è spianata: in fase di qualificazione, saranno disponibili solo due posti riservati per le non direttamente qualificate.

LEGGI ANCHE: